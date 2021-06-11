(بالصور)... ماذا علّقت نيللي كريم على صورها مع محمد صلاح على شاطىء الجونة ؟

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشرت النجمة المصرية نيللى كريم صورا لها تظهر فيها مع النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال تواجدهما فى إحدى المدن الساحلية فى مصر، معربة عن حب الجميع للنجم محمد صلاح.

ونشرت نيللى صورتين لها مع صلاح، عبر حسابها على إنستغرام، وارفقتها بتعليق: "نحن نحب محمد صلاح".

وسبق وحرص لاعبو الجونة على التقاط الصور التذكارية مع نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، الذى تواجد في مدينة الجونة خلال قضائه إجازته فى مصر بعد انتهاء الموسم فى الدورى الإنجليزى.

ويستمتع النجم المصرى محمد صلاح، بقضاء إجازته الصيفية فى مصر، التى بدأها منذ أيام، بعد انتهاء الموسم الكروى فى إنجلترا، حيث استغل صلاح الوقت للاستمتاع بعطلته مع أسرته على الشواطئ المصرية، وحرص على نشر صوره مع الجمهور عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام".

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