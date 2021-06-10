هجوم حاد على ايمان البحر درويش : " فاشل" "اركن على جنب"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تعرض الفنان المصري ايمان البحر درويش، إلى هجوم كبير من قبل إعلاميين، وعلى منصات التواصل الإجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها تجاه تعامل الدولة المصرية مع ملف سد النهضه.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم":"هو إيه اللي بيفهموا في السياسة وتحلية مياه البحر، إيه علاقة الموسيقى بتحلية مياه البحر حتى يسخر منها إيمان البحر درويش، ويضرب الأمن المائي في مقتل.

وأضاف، "أنت فشلت في الغناء وأن تكون إنسان مثقف، جاي تسخر من الدولة والإعلام المصري ولا تفهم يعني أيه دولة ولا يعني إيه تحلية مياه البحر" وتابع، " إيمان البحر درويش يحمل اسم لا يستحقه، وتصريحه بالسياسة جريمة وخيانة ويعاقب عليها القانون وإهانة للجيش المصري".

و في السياق نفسه وجه رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور الدكتور محمد الباز، رسالة للفنان إيمان البحر درويش، قال فيها: "إيمان البحر درويش فقد صلاحيته الفنية، وفقد صلاحيته العقلية، بيدور على أي طريقة يفضل بيها تحت الأضواء، وتقريبا لما بقى مفيش فايدة من الهجوم على زملائه من الفنانين، قال يبقى خلاص نهاجم الرئيس والجيش".

وأضاف الباز: "كتب إيمان البحر كلام فارغ زي دماغه عن موضوع سد النهضة، ولو قلت لي إننا بنروج لكلامه وبنخلي الناس تقرأه، هقول لك مفيش مشكلة يا ريت الناس تقرأ كلامه عشان يتأكدوا إنه عايش بره الزمن".

وختم الباز:"لو فيه نصيحة رغم إن النصيحة خسارة فيه، هقول له: "اركن شوية على جنب، محدش فاضي لك فعلا".

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