معاقبة "توك توك"تجرأ على دخول مدينة الشروق المصرية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر هاني يونس المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري صورا لتعليق "توك توك"، وهو وسيلة نقل شعبية في مصر، برافعة على مدخل مدينة الشروق، تمهيدا لمصادرته نظرا لأن التوك توك ممنوع في المدينة. بحسب صحيفة"المصري اليوم".

وكتب يونس في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "رسالة رئيس جهاز الشروق.. إلى من يهمه الأمر، متحاولش علشان ده اللي هيحصل مع أي (توك توك) يقرب من مدينة الشروق".

وأضاف: "واتفرج على المصير النهائي ل"توك توك" الوحيد المتحفظ عليه بالمدينة أثناء نقله وإيداعه بمخازن الجهاز تمهيدا لإجراءات المصادرة، وسط تأييد وفرحة من السكان، حفاظا على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق". وتابع: "لدينا بالمدينة وسائل نقل آمنة ومريحة ومناسبة".

وكتب أحد المعلقين ساخرا: "التوك توك ده عامل زي الفأر... لما يكون مغلبك في البيت أو في محلك... وفي الآخر تمسكه بتعلقه زي كده بالظبط، وتطلع غلك فيه".

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