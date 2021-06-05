الحفلات الموسيقية تعود إلى الرياض بعد أشهر طويلة من الحظر

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

حضر مئات السعوديين حفلة موسيقية في الرياض، في أول أمسية غنائية في العاصمة السعودية، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة في بداية العام الماضي.

وقبل الوباء، كانت الحفلات الموسيقية تشق طريقها في الرياض بعد عقود من الحظر، مع سعي وجهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتقديم صورة حديثة ومغايرة للمجتمع.

وجلس السعوديون والأجانب حول الطاولات في قاعة أحد فنادق الرياض الفاخرة، يتابعون بحماسة الأمسية التي أحيتها الفنانة السورية أصالة، والمطرب الكويتي نبيل شعيل.

وقالت شابة سعودية «جئت من المنطقة الشرقية مع والدتي وأقربائي لرؤية عودة الحفلات، والحمد لله أنهم بدؤوا بأصالة، لأنني من أكبر المعجبين بها».

كما قال سائح كويتي «مر عامان منذ جئنا إلى هنا. يسعدنا القدوم من الكويت لحضور الحفل».

وسبق حفلة الرياض عرض للإيطالي أندريا بوتشيلي في محافظة العلا أبريل الماضي.

وأقامت سلطات المملكة قبل انتشار الفيروس حفلات لفرق وفنانين عالميين، وهو أمر لم يكن يمكن تصوره من قبل، ومن بينهم الأميركية جانيت جاكسون، ومغني الراب 50 سنت، وفرقة البوب الكورية الجنوبية بي تي أس.

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