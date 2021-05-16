103 ملايين دولار للوحة محبوبة بيكاسو

المصدر: نيويورك ■ رويترز

بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 ملايين دولار، في مزاد لدار كريستيز بنيويورك، محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليوناً.

وتصدرت لوحة «المرأة الجالسة قرب النافذة»، لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز، مبيعات الليلة التي حملت اسم «المزاد المسائي لأعمال من القرن الـ20» الخميس الماضي.

وقال رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في كريستيز لندن، كيث جيل، إن «اللوحة مألوفة لهواة الفنون، لظهورها في معرض (بيكاسو 1932) بمعرض تيت مودرن عام 2018».

وأضاف: «إنها لوحة رائعة للغاية. لم تعرض للبيع في مزاد منذ عام 2013».

وقالت دار كريستيز: «إن اللوحة ذهبت إلى مزايد من كاليفورنيا على الإنترنت بعد مزايدة محتدمة».

ولوحة ماري تيريز هي خامس عمل فني للرسام الإسباني تباع بأكثر من 100 مليون دولار.

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