نجوم "فريندز" يلتقون في حلقة جديدة بمشاركة جاستن بيبر وليدي غاغا

توفّر منصة "إتش بي أو ماكس" اعتباراً من 27 مايو الجاري الحلقة الخاصة من "فريندز" التي يلتقي فيها مجدداً نجوم المسلسل الستة بعد 17 عاماً على توقفه، بوجود عدد من الضيوف بينهم جاستن بيبر وليدي غاغا.

وكان من المفترض أساساً أن تُوفّر هذه الحلقة في نهاية مايو 2020 بالتزامن مع إطلاق منصة "إتش بي أو ماكس" التي اشترت كامل حقوق مسلسل "فريندز".

لكنّ تصوير الحلقة تأجل بسبب الجائحة، ولم يحصل في نهاية المطاف إلا الشهر الفائت في ولاية كاليفورنيا.

وإضافة إلى الممثلين الستة الذين تولوا الأدوار الرئيسية في المسلسل، يشارك في الحلقة الخاصة عدد من النجوم، كالمغني الكندي جاستن بيبر وفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والمغنية ليدي غاغا.

ونشرت "إتش بي أو ماكس" على الإنترنت الخميس إعلاناً هو عبارة عن صورة من الخلف لأبطال المسلسل الستة وهم يمشون، مرفقة بعبارة "تلك التي يلتقون فيها مجدداً"، وهي عنوان الحلقة، على غرار عناوين كل الحلقات السابقة التي كانت عبارة "ذي وان" موجودة دائماً في مطلعها.

وحقق مسلسل "فريندز" (1994-2004) نجاحا هائلا وطبع جيلا كاملا من المشاهدين. وأتاح عرضه عبر "نتفليكس" اعتباراً من 2015 للمنصة استقطاب جمهور جديد، ما يؤكد أن شعبية هذا المسلسل لم تتراجع، رغم اعتقاد كثر أن هذا النوع من البرامج إلى أفول. وفي عام 2019، اشترت مجموعة "وورنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تي أند تي" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على خمس سنوات.

وباتت حلقات "فريندز" السابقة البالغ عددها 236 متوافرة على "إتش بي أو ماكس" اعتباراً من مايو 2020. وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة "فراييتي" أن الممثلين التاريخيين الستة، وهم ايضاً منتجون تنفيذيون مشاركون في حلقة لم الشمل، تفاوضوا مع المنصة على أجور قدرها مليونان ونصف مليون دولار لكل منهم لتصوير هذه الحلقة فقط.

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