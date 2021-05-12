جمجمة لفنان أميركي تباع ب 93 مليون دولار

المصدر: نيويورك-أ ف ب

بيعت لوحة "إن ذيس كايس" لجان ميشال باسكيا مقابل 93,1 مليون دولار في مزاد نظمته دار "كريستيز" في نيويورك، وهو ثاني أعلى سعر للرسام النيويوركي.

وتصور هذه اللوحة التي يبلغ قياسها 1,98 × 1,87 متراً ورسمت عام 1983 جمجمة على خلفية حمراء. وقد بيعت بمبلغ 81 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 93,1 مليون دولار بعد إضافة الرسوم والعمولات، وهو يفوق بكثير تقديرات "كريستيز" البالغة 50 مليون دولار.

إلا أن الرقم القياسي للوحات باسكيا (1960-1988) لا يزال للوحة بعنوان "إنتايتلد" تمثّل أيضاً جمجمة، وبيعت لقاء 110,5 ملايين دولار في مايو 2017 في مزاد لدار "سوذبيز" في نيويورك.



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