القرية العالمية تدعو ضيوفها لحضور الفعالية الختامية: احتفالات الليلة حتى الثالثة فجراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بباقة من الاحتفالات، تستعد القرية العالمية في دبي لاختتام موسمها الـ25، الليلة، إذ أعدت لزوارها التي تستقبلهم حتى الساعة الثالثة فجراً العديد من المفاجآت والعروض في هذه الأمسية الرمضانية.

وانطلقت فعاليات الموسم منذ 25 أكتوبر الماضي، وشهد احتفالات متميزة بيوبيل القرية العالمية الفضي، مع مفاهيم جديدة وأفكار مبتكرة وذكريات استثنائية تجمع ثقافات العالم عبر 26 جناحاً متنوعاً.

كما استطاعت تحقيق 24 لقباً في غينيس للأرقام القياسية حتى الآن، ودعت ضيوفها لحضور الفعالية الختامية الأكثر تميزاً لموسم اليوبيل الفضي الليلة.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها اليوم في آخر أيام الموسم من السادسة مساءً وحتى الثالثة فجراً حتى يتمكنوا من الاستفادة من أروع عروض التسوق وتذوق ألذ المأكولات من حول العالم.

وكانت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، قد استضافت أمس حفل توزيع الجوائز السنوي الخاص بتكريم شركائها، وشركات السياحة والسفر والإعلاميين المتميزين في فئات الجوائز المختلفة والتي ساهمت في نجاح هذا الموسم الاستثنائي، موسم اليوبيل الفضي. ووزعت الجوائز خلال حفل خاص أقامته القرية في مجلس العالم.

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