أين تذهب.. «أيامنا» يرحب بضيوفه على الإفطار والسحور

يستقبل المطعم اللبناني «أيامنا» في «منتجع أتلانتس النخلة» في دبي ضيوفه في الإمارات طوال أيام شهر رمضان المبارك، إذ بإمكانهم الاستمتاع بوجبات الإفطار أو السحور مع قوائم طعام محددة تضم مجموعة متنوّعة من الأطباق اللبنانية اللذيذة، التي صممها الشيف اللبناني الشهير علي البرجي، والذي يُعدّ واحداً من أبرز الطهاة اللبنانيين في المنطقة.

يبلغ سعر وجبة الإفطار للشخص الواحد 210 دراهم للقائمة المحددة، وتشمل المياه والعصائر الرمضانية. أما وجبة السحور، فتخضع للحد الأدنى للإنفاق وهو 185 درهماً للشخص الواحد، وذلك سواءً من قائمة الطعام الانتقائية حسب الطلب أو القائمة المحددة. وتضم المجموعة الواسعة من الأطباق اللبنانية المميزة المُعدَّة من قبل الشيف علي البرجي، حساء العدس، والمقبلات الساخنة والباردة، ومجموعة مختارة من أطباق اللحوم، مثل كتف الضأن المطبوخ ببطء، والمشاوي المشكّلة، إضافة إلى طاجن السمك، والأوزي المخبوز، وكنافة الجمبري. أما الحلويات اللبنانية الفاخرة، فتشمل كعكة الجبن بالتمر مع بقلاوة بالبوظة، والقطايف، وكيكة الأوبرا، ومعمول مد بالقشطة، وكيكة السميد بالزبدة.

ولإضفاء المتعة والحيوية على تجربة تناول وجبتي الإفطار والسحور، يوفر المطعم أجواءً مميزة على وقع أنغام الموسيقى الرمضانية المسجلة، في حين تضم قائمة المشروبات الخاصة بكل وجبة مجموعة متنوّعة من القهوة، والشاي، والعصائر الرمضانية، حيث يبدأ السحور من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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