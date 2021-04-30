أين تذهب.. «ريكسوس باب البحر»: أقصى درجات الراحة دون كلفة إضافية

كشف فندق «ريكسوس باب البحر»، الوجهة الواقعة على شواطئ الخليج العربي على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من دبي، عن مجموعة من العروض والأنشطة المميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، إذ أتاح لضيوفه فرصة الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل وقضاء عطلة لا تُنسى.

ويقدم الفندق الفاخر للعائلات ملاذاً فريداً للاسترخاء وقضاء لحظات استثنائية مع حسم بقيمة 15% على أفضل الأسعار المتاحة، إلى جانب إقامة مترفة في غرف الفندق الفسيحة التي توفر إطلالات خلابة على شواطئ جزيرة المرجان. كما يوفر الفندق مجموعة من التجارب الترفيهية الملائمة لجميع أفراد العائلة، بما فيها الرياضات المائية المفعمة بأجواء المغامرة وأنشطة اليوغا على الشاطئ وصالات البلياردو الداخلية وغيرها الكثير. ويضم الفندق نادي ريكسي كيدز للأطفال وتينز كلوب لعشاق الألعاب اللذين يقدمان تجربة حافلة بالمرح، عبر مجموعة من الأنشطة وساحات الألعاب وورش العمل الترفيهية. ويمكن للضيوف خلال فترة إقامتهم التوجه إلى أفيتان سبا الفاخر، لقضاء لحظات مفعمة بالاسترخاء واستعادة حيويتهم، يليها الاستمتاع بأمسية مميزة والتلذذ بمجموعة مختارة من الأطباق الشهية في أحد مطاعم الفندق، وتكتمل التجربة الفريدة مع أروع العروض الموسيقية. ويضمن الفندق لضيوفه أقصى درجات الراحة مع إمكانية تناول وجبة السحور في غرفهم الخاصة من دون أي كلفة إضافية.

ويقدم «ريكسوس باب البحر» مجموعة واسعة من أطايب المأكولات التركية والآسيوية ومختلف المطابخ العالمية، حيث يتيح للذواقة تدليل حواسهم بوجبة إفطار شهية في مطعم سيفين هايتس.

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