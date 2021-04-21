«كذبة بريئة».. مسنة إيطالية تتقدم ببلاغ سطو لتحصل على بعض الرفقة

المصدر: روما - أ.ف.ب

أبلغت متقاعدة إيطالية تبلغ من العمر 94 عاماً عن تعرضها لعملية سطو لجعل الشرطيين يأتون إليها ويبقون «برفقتها» لشعورها بالوحدة، كما أعلنت الشرطة أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها لم توجه اتهامات إلى المرأة. واعتبرت أن التقرير الكاذب في شأن الجريمة هو مجرد «كذبة بريئة».

ووقع الحادث في الثامن من أبريل الجاري في مقاطعة ليكو (شمال) وفقا لمنشورات على إنستغرام وموقع شرطة ليكو الإلكتروني.

وعاد الشرطيون الذين استجابوا لاتصال المرأة وزاروها في المنزل في اليوم التالي للاطمئنان عليها، وقدموا لها قوالب من الحلوى.

وقالت العناصر إنهم بعد الدردشة معها أدركوا «أنها تريد القليل من الصحبة.. وأن تشارك معهم كل حزنها ووحدتها».

وذكرت أن ليس للمرأة أي أقارب، ولوحظ أنها بدت «مستاءة جداً» من احتمال انتقالها إلى دار للمسنين في الأسبوع التالي.

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