محمد هنيدي يعلن عن مفاجأة "ستغير التاريخ للأبد"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن مفاجأة قال بأنها "ستغير التاريخ للأبد".

وكان هنيدي قد شوق جمهوره من خلال حسابه على تويتر، وأخبرهم أن ينتظروه رابع أيام شهر رمضان، وكتب: "انتظروني يوم 16 أبريل "4 رمضان".. شيء ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد".

وتحدث هنيدي أمس عن تلك المفاجأة، وهي مشاركته في لعبة «ببجي موبايل» بدءا من عيد الفطر المبارك.

ونشر محمد هنيدي مقطع فيديو، عبر صفحته على فيسبوك، وعلق قائلا: «في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا .. هتلعبوا بصوت هنيدي".

وظهر «هنيدي» خلال الفيديو، قائلا: "استنونا في العيد هنلعب ببجي موبايل بصوتي، بحنجرتي، وإن شاء الله هنكسر الدنيا".

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