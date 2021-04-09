نصائح للاستفادة من العسل

تختلف نكهات العسل تبعاً لنوع الأزهار التي أخذ الرحيق منها، وهناك نوعان من العسل: الخام والمبستر، فتتم إزالة النوع الخام من الخلية وتعبئته بشكل مباشر في زجاجات، لذلك فهو يحتوي على كميات ضئيلة من الخمائر، والشمع، وحبوب اللقاح، أما النوع المبستر فيتم تسخينه ومعالجته لإزالة الشوائب منه، ويجدر الذكر أن المذاق الحلو للعسل يعود إلى محتواه العالي من السكريات، مثل: السكريات الأحادية، والفركتوز، والغلوكوز، حيث تراوح نسبة السكريات في هذا السائل بين 70و80%، إضافة إلى أن العسل يمتلك خصائص مطهرّة، ومضادة للبكتيريا، وقد استُخدم منذ أكثر من 5000 سنة في المجال الطبي، ويقدم العطار للعسل بعض النصائح للاستفادة الكاملة من فوائد العسل وخسارة الوزن

الماء مع العسل

عند اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن الزائد يفضل إدخال العسل ضمن الروتين اليومي، الذي يتبعه كل شخص حريص على انقاص وزنه، لما له من فوائد عديدة وقدرة على حرق الدهون، ومن أجل الحصول على أكبر قدر من فوائد العسل ينصح بتناول كميات كبيرة من المياه، وتجنب تناول الأطعمة المشبعة بالدهون والنشويات والسكريات، لتحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.

ويحتاج الشخص إلى ملعقة أو ملعقتين من عسل النحل يومياً إذا كان يحرص على التخلص من وزنه الزائد، حيث تحتوي ملعقة العسل الصغيرة على 90 سعراً حرارياً، لهذا فإنه مفيد في حالات اتباع نظام غذائي خال من السعرات الحرارية.

مع الماء الساخن

إن تناول العسل مع الماء الساخن له فوائد متعددة في انقاص الوزن، كما أنه يساعد على حرق الدهون من دون بذل مجهود، ودون أي آثار جانبية تضرّ بالجسم والصحة، وينصح بإضافة ملعقة من العسل على كوب من الماء الساخن وتناولها قبل تناول الطعام في الصباح

العسل مع الليمون

من أهم المشروبات التي تستخدم في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، هو مشروب العسل والليمون، فهو من أشهر المشروبات وأوسعها انتشاراً للتخلص من الوزن الزائد، وينصح بتناول هذا المشروب دافئاً في الصباح على الريق، فهو يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويساعد في انقاص الوزن بشكل كبير

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