لهذه الأسباب.. قرار مصري مفاجئ بوقف تصوير مسلسل «الملك»

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

بعد حملة من الهجوم والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحافية، عقب طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل "الملك"، الذي يجسد قصة كفاح شعب طيبة، وبطولة الملك أحمس، في طرد الهكسوس من مصر، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية وقف مسلسل "الملك"، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل، ومراجعة السيناريو كاملاً، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

والمسلسل محوره الأساسي يتناول كفاح الملك أحمس لطرد الهكسوس من مصر، كما يتناول شخصيات درامية وخيالية، والكثير من الخطوط الدرامية، والعمل مأخوذ عن قصة «كفاح طيبة»، للأديب نجيب محفوظ، وبطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك، وريم مصطفى، وماجد المصري، وشريف سلامة.

وكانت أهم الانتقادات التي أثارها البرومو الأول لمسلسل «الملك» على مواقع التواصل الاجتماعي أن العمل يحمل الكثير من المغالطات التاريخية، مثل شكل الأبطال، خاصة عمرو يوسف الذي يقوم بدور أحمس، وظهر في البرومو بلحية وعيون ملونة وبشرة بيضاء، كما ظهر بملابس وصفها بعض المتخصصين بأنها لا تتناسب مع الفترة الزمنية ولا ملابس الملوك، إضافة إلى أن المصريين لم يكونوا يقومون في ذلك الوقت بتربية اللحية، ويعتبروها شيئاً من الدنس وعدم النظافة.

كما انتقدت بعض تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعى منذ طرح البرومو شكل الأسلحة الفرعونية التي ظهرت في المعارك، ووصفت ما حدث بانه مخالف لما ظهر من عجلات حربية كانت موجودة بتلك الفترة، ومرسومة على جدران المعابد، وانتقد البعض اللهجة العامية التي تحدث بها الأبطال في البرومو، إضافة إلى عبارات تم استخدامها في فيلم عمر المختار من قبل.

وربط البعض بين ملابس الملك أحمس الذي يجسده عمرو يوسف وملابس بعض الشخصيات التي ظهرت في الفيلم العالمي «300» للنجم جيرارد باتلر، و الذي تناول سقوط إسبرطة، حيث يتشابه البرومو في أحد المشاهد الحربية التي يقاتل فيها أحمس أو عمرو يوسف مع مشهد من الفيلم. وانتقد الكثيرون مظهر الممثلة ريم مصطفى، والتي ظهرت بعباءة سوداء مغرية، تبتعد كثيراً عن ملابس هذه الفترة، سواء من الهكسوس أو المصريين، كما صبغت شعرها باللون الأشقر، وتم تصفيفه بطريقة عصرية جداً، تم التهكم عليها بشراسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخيراً انتقد البعض سن عمرو يوسف، الذي وصفوه بأنه أكبر من عمر أحمس الذي طرد الهكسوس وهو في عمر الـ25 فقط، بينما عمرو يكبره بفارق كبير.

وسيتحدد مصير المسلسل وفق قرار اللجنة التي ستنعقد خلال الساعات القادمة، ويتوقع البعض أكثر من سيناريو لأزمة مسلسل الملك، ومنها إلغاء المسلسل بالكامل، أو إيجاد اللجنة بعض الأخطاء وتصليحها بإعادة تصوير المشاهد وعرض المسلسل في وقت لاحق بعد رمضان، وكذلك توقع البعض وجود تفاصيل درامية تبرر استخدام المسلسل لبعض المفردات والملامح.

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