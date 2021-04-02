15 سيارة كلاسيكية نادرة في «حي دبي للتصميم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدم حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية للفنون والهندسة المعمارية والأزياء والتصميم، لعشاق السيارات وزوار الوجهة، تجربة فريدة، حيث يتم عرض مجموعة مميزة من السيارة الكلاسيكية والنادرة، ضمن معرض «الفن المبتكر» الذي يستمر حتى مساء أمس.

وتعرض في أرجاء الحي الإبداعي 15 سيارة كلاسيكية نادرة، تميزت بتصاميم متفردة عند إطلاقها، حيث سيتسنى للزوار رؤية سيارة «رانج روفر» الرسمية التي كان يستعملها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيارة «دودج تشالنجر» أصلية من مسلسل «دوكس أوف هازارد»، و«رولز رويس سيلفر كلاود» من طراز سنة 1962، و«مرسيدس-بنز» (W29) من طراز 1934.

ويعكس بعض من هذه السيارات الكلاسيكية سنوات من تاريخ صناعة السيارات، وهي تمثل رموزاً لجيلها، حيث تتميز بخطوطها الخالدة، وشخصياتها الفريدة، ما يجعلها مرغوبة لعراقتها وتفردها. وتحظى مجموعة السيارات الكلاسيكية بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، كما تحظى بقاعدة معجبين متزايدة في الإمارات من عشاق السيارات وأولئك الذين يعشقون الهندسة والتصميم والفن والعراقة.

وبهدف إلهام الزوار لرؤية التصميم من منظور جديد، وإعادة التفكير في الأمور العادية بحياتنا، يستضيف معرض «الفن المبتكر» مجموعة مميزة من السيارات الكلاسيكية والنادرة إلى جانب التراكيب الفنية الجذابة، والمعارض الفنية، ووحدات عرض الأزياء، وقوائم الطعام الخاصة الشهية التي تحتفي بالمأكولات العالمية، إضافة إلى سلسلة ورش عمل مجانية تقدمها «تشكيل» المؤسسة المعنية بالفن والتصميم.

يمكن للزوار رؤية سيارة «رانج روفر» الرسمية التي كان يستعملها الشيخ زايد، وسيارة «دودج» من مسلسل «دوكس أوف هازارد».

في المعرض «رولز رويس سيلفر كلاود» من طراز سنة 1962، و«مرسيدس-بنز» من طراز 1934.

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