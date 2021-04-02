أين تذهب.. The Selfish Bull قائمة جديدة طازجة على الطاولة

يقع The Selfish Bull على جزيرة Bluewaters، بعيداً تحت الارتفاع الشاسع لعين دبي. كانت جوهرة دبي المخبأة التي نصبت نفسها بنفسها منشغلة بإثارة البهجة في المطبخ والتخفيضات والديكور. من خلال تقديم قائمة جديدة طازجة إلى الطاولة، إضافة إلى شد الوجه على الديكورات الداخلية، فإن مطعم شرائح اللحم والمأكولات البحرية المشوي على الحطب جاهز لفتح أبوابه لتقديم أشهى اللحوم على الجزيرة للجمهور.

مع الاحتفاظ ببعض الأشياء المفضلة القديمة، وإضافة بعض الإضافات الجديدة إلى الطبق، سترحب بك قائمة الطعام الجديدة في The Selfish Bull في عطلة نهاية الأسبوع، أو ستنغمس في وجبة منتصف الأسبوع، مع شرائح اللحم الشهية والمأكولات البحرية النضرة والمشروبات المميزة.

سيتمكن الضيوف من الاختيار من قائمة واسعة من الأطباق المختارة بعناية، ولكن لا يخطئون في تناول شرائح اللحم، قطع اللحم الجديدة هي نجوم العرض. جرب 1.3 كيلو توماهوك (740 درهماً) بحجم مناسب للمشاركة، ولكن يتم تشجيع كونك أنانياً في مطعم Bluewaters هذا. هناك أيضاً كلاسيكيات مثل Tenderloin وRibeye وNY Strip (ابتداءً من 186 درهماً)، وخيار إقران شرائح اللحم مع المأكولات البحرية، مثل سرطان البحر الكندي، وسرطان البحر والقريدس الجامبو. يمكن لأصحاب الذوق المميز اختيار الواغيو الأسترالي (294 درهماً فصاعداً) من مزارع كارارا أو الواغيو الياباني (300 غرام مقابل 760 درهماً) من محافظة هوكايدو، لذا لا يمكن طهيه إلا على لبنة من الملح الصخري الوردي في الهيمالايا.

إذا لم تكن شرائح اللحم هي ما تريده، يمكنك الاختيار من بين مجموعة مختارة من المأكولات البحرية الطازجة، مثل سرطان البحر الكندي المشوي، الذي يُقدم مع المايونيز القديم، ويُغطى بالزبدة المسحوبة. يأخذ الإمبراطور قيصر، The Selfish Bull’s سلطة سيزر مغطاة بالكركند الكندي، أو المحار الفرنسي الفاين دي كلير (متوافر في ست قطع أو 12 قطعة).

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