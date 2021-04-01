أول رحلة فضائية طاقمها من المدنيين.. كاملة العدد

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

انضمت أستاذة لعلوم الأرض ومحلل بيانات في مجال الطيران إلى طاقم من أربعة أفراد، للانطلاق في رحلة لشركة «سبيس إكس» هذا العام، وصفت بأنها أول رحلة فضائية في التاريخ طاقمها بالكامل من المدنيين، وبذلك يكتمل عدد ركاب هذه الرحلة التاريخية.

وطُرح اسما الراكبين الجديدين خلال إفادة صحافية أمس، من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، أجراها رئيس الرحلات الفضائية المأهولة في «سبيس إكس»، بنغي ريد، والملياردير غاريد أيزاكمان الذي يرى أن عمل الخير هدف من أهداف المهمة.

والرحلة مقررة في موعد لن يكون قبل 15 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام من الانطلاق إلى الهبوط.

وبوصفه «قائد» الرحلة الفضائية، وقع اختيار أيزاكمان على هيلي آرسينو (29 عاماً) لتكون أول أفراد الطاقم المدني. وآرسينو ناجية من سرطان العظام.

واختير كريس سمبروسكي (41 عاماً)، من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، وسيان بروكتور (51 عاماً) وهي أستاذة لعلوم الأرض لاستكمال طاقم المهمة، إلى جانب أيزاكمان وآرسينو.

وسيخضع الأربعة لتدريب مكثف على غرار المنهج الذي يستخدمه روّاد الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، استعداداً لمهمات «سبيس إكس».

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