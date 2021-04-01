«أبوظبي للإعلام» تعلن عن برامجها الرمضانية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «أبوظبي للإعلام» عن إطلاق حملتها الرمضانية الشاملة تحت عنوان «#هذا_وقتها»، التي تتضمن مجموعة من البرامج والإنتاجات والمسلسلات الحصرية، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي، إلى جانب باقة متنوّعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتراثية الخاصة بشهر رمضان، التي تعكس في مجملها نجاح استراتيجية «أبوظبي للإعلام» المرتكزة على تلبية رغبات الجمهور، وتقديم محتوى إعلامي رقمي مبتكر يواكب تطلعاته واهتماماته.

وتتضمن الدورة البرامجية 16 عملاً متنوّعاً بحضور قوي للفنانين الإماراتيين، مثل المسلسل التشويقي الخليجي العربي «حين رأت»، والدراما الاجتماعية الكويتية «مطر صيف»، والدراما الاجتماعية الكويتية «نبض مؤقت»، والمسلسل الخليجي الكوميدي «علاء الدين».

قناة «الإمارات» تقدم لمشاهديها حصرياً المسلسل الإماراتي «بنات مسعود»، وتعرض القناة «اللي نحبهم» مسلسل إماراتي كوميدي في قالب اجتماعي.

وللدراما العربية نصيب كبير مما ستعرض قناة «أبوظبي» على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك، من أبرز أعمالها لهذا العام المسلسل السوري «350 غرام».

وسيكون عشاق الدراما المصرية على موعد مع الدراما التشويقية «النمر»، ومسلسل «هجمة مرتدة»، إضافة إلى مسلسل «الاختيار2».وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، يعود البرنامج الخيري الإنساني «قلبي اطمأن» في موسمه الرابع.

كما يعود إلى شاشة قناة «الإمارات» برنامج «دروب» في موسمه الثامن، وبرنامج المسابقات التراثي «الشارة».

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