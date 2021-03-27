رحيل الممثلة الأميركية جيسيكا والتر

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

توفيت الممثلة الأميركية جيسيكا والتر عن 80 عاماً، كما أعلن مدير أعمال الفنانة التي اشتهرت في دور الجدة اللاذعة في مسلسل «أريستد ديفيلوبمنت»، أول من أمس. وشاركت الراحلة في عشرات المسلسلات والأفلام من أبرزها «غران بري» عام 1966 و«بلاي ميستي فور مي» لكلينت إيستوود، قبل أن تؤدي دور الجدة لوسيل بلوث في «أريستد ديفيلوبمنت». وجاء في بيان أصدرته ابنتها بروك بومن «بقلب حزين أؤكد وفاة أمي الحبيبة». وأضافت أن الممثلة التي امتدت مسيرتها لأكثر من 60 عاماً «كان يُفرِحها أن توفّر السعادة للآخرين من خلال سرد القصص، سواء على الشاشة أو خارجها».

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