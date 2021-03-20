مطوّرا لقاح «فايزر» يحصلان على وسام الاستحقاق الألماني

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

سيحصل مؤسسو شركة بيونتك الألمانية للأدوية، التي طورت أحد أول اللقاحات لمكافحة «كوفيد-19»، على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ومن المقرر أن يحصل أوزليم توريشي وأوجور شاهين على وسام الاستحقاق «صليب القائد الفارس»، وهو أحد أعلى الأوسمة التي تمنحها الدولة الألمانية.

وسيمنحهما الرئيس فرانك فالتر شتاينماير الجوائز في قصر بلفيو، المقر الرئاسي.

وتعد هذه أول جائزة يمنحها الرئيس الألماني شخصياً هذا العام.

وطوّرت شركة بيونتك بالتعاون مع شريكتها شركة فايزر عملاقة الأدوية الأميركية لقاح «إم آر إن إيه» ضد «كوفيد-19» الذي كان أول لقاح تم ترخيصه في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

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