800 قطعة من تاريخ السينما الأميركية في مزاد

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

يُنظم مزاد في نهاية أبريل المقبل في لوس أنجلوس على 800 قطعة، ترمز إلى أهم أفلام هوليوود، بينها على سبيل المثال نموذج أولي لوحش «إيليين» المرعب، وبدلة رجل المافيا الثلاثية، التي ارتداها آل باتشينو في «سكارفيس»، وعصا هاري بوتر السحرية.

ويشكّل زيّ الوحش «زينومورف» في فيلم «إيليين» (1979)، للمخرج ريدلي سكوت، أبرز القطع المطروحة في المزاد، الذي تنظمه دار «جوليان» للمزادات المتخصصة، وقدرت قيمته ما بين 40 ألف دولار و60 ألفاً.

وأوضح المدير التنفيذي لدار «جوليان»، مارتن نولان، لوكالة فرانس برس، أن هذا الزي شكّل النموذج الأولي للمخلوق الفضائي في أول أفلام «إيليين».

وتباع أيضاً في المزاد قطعة مهمة أخرى من تاريخ السينما الأميركية، هي البدلة المخططة المكونة من ثلاث قطع، التي ارتداها آل باتشينو في شخصية رجل المافيا توني مونتانا في فيلم «سكارفيس». وتظهر هذه البدلة في المشهد الأخير من الفيلم حين قُتِل توني مونتانا في معركة داخل قصره مع رجال عصابة منافسة، وسقط ميتاً في البركة. وقُدّر سعر البدلة بما بين 20 ألف دولار و30 ألفاً، وفقاً لنولان.

ويتوافر أيضاً عدد من الأزياء والأكسسوارات التي استخدمت في أفلام الرجل الوطواط (باتمان)، منها زي البطل الليلي الذي ارتداه فال كيلمر في فيلم «باتمان فوريفر» (40 ألف دولار إلى 60 ألفاً)، والبندقية الوهمية التي استخدمها أرنولد شوارزنيغر في دور مستر فريز الشرير، وقناع ميشيل فايفر في دور «كاتوومان» (المرأة القطة).

ومن المعروضات أيضاً شارة ضابط الشرطة بروس ويليس، وولاعته، في سلسلة أفلام «داي هارد»، ومسدس ليزر أصلي، ينتمي إلى كشاف إمبراطوري في فيلم «ريتورن أو ذا جيداي»، واليدان الفضيتان بالشفرات الحادة، اللتان وضعهما جوني ديب في دور إدوارد ضمن فيلم «إدوارد سيزرهاندس» لتيم برتون (30 ألف دولار إلى 50 ألفاً).

وتعرض كذلك العصا التي استخدمها دانيال رادكليف في فيلم «هاري بوتر أند ذي غوبلت أوف فاير» (2005)، بسعر يقدر بما بين 9500 و12 ألف دولار.

- يتوافر عدد من الأزياء والأكسسوارات التي استخدمت في أفلام الرجل الوطواط (باتمان).

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