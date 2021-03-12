بعد لقاء هاري وميغن..نظارات أوبرا وينفري تتحول إلى ظاهرة

المصدر: زوريخ -أ ف ب

بعد المقابلة النارية التي أجرتها مع الزوجين هاري وميغن وأوقعت العائلة الملكية البريطانية في أزمة، طُرح تساؤل على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية: من أين أتت أوبرا وينفري بنظاراتها؟ الجواب هو في مدينة زيوريخ السويسرية. ولفتت نظارات الإعلامية الأميركية الشهيرة الأنظار خلال المقابلة التي عرضتها الأحد قناة "سي بي اس" الأميركية وتابعها حوالى 17 مليون مشاهد في الولايات المتحدة و11 مليونا في بريطانيا، ما أدى إلى سيل من الطلبات التي أغرقت العلامة التجارية المصنعة لها بالطلبات.

هذه الماركة التي تتخذ مقرا لها في مدينة فاندنسفيل السويسرية الصغيرة على ضفاف بحيرة زيوريخ، تأسست سنة 1993 على يد سفين غوتي وهي تنتج نظارات بكميات صغيرة لا تتعدى عشرة آلاف زوج منها شهريا تباع لدى أخصائيين مستقلين. وأشار الناطق باسم العلامة التجارية إلى أن هذه النظارات تُصنع في مشاغل صغيرة في سويسرا وتباع بسعر يراوح في المعدل بين 400 و500 فرنك سويسري (430 دولارا و537).

صُممت النظارات التي وضعتها أوبرا خصيصا للمقابلة، ويحمل تصميمها عنوان "أو آر 02" بتوقيع سفين غوتي الذي التقى الإعلامية الأميركية الشهيرة صاحبة التشكيلة الكبيرة من النظارات، قبل عامين من طريق أحد أخصائيي البصريات المفضلين لديها في واشنطن. وأوضح غوتي "لقد صممت لها زوجَي نظارات مختلفين. لكن عندها رأتهما كانت معجبة جدا بهما لدرجة أنها لم تكن تعرف أيهما ستختار فأخذت الاثنين معاً".

وأشار إلى أن النجمة الأميركية تحب هذه النظارات خصوصا "لخفتها" رغم الحجم الكبير، وهي أوصته بصنع حوالى عشرين زوجا مختلفا منها. ومنذ عرض المقابلة الأحد، تغرق الماركة بالطلبات من أخصائيي بصريات شهدوا غزوا لمحالهم من الزبائن، خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا، للسؤال عن الأماكن التي يمكنهم فيها شراء هذه النظارات. وسيتعين على المصنّع السويسري الذي يوظّف حوالى 30شخصا في فادنسفيل، مضاعفة جهوده لتلبية هذا الطلب الكبير.

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