أين تذهب.. مطعم الرمال في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة

يرحب فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بضيوفه مرةً أخرى للاستمتاع بتجربة تناول طعام رائعة على مدار اليوم في مطعم الرمال. وافتتح هذا المطعم الذي عرف سابقاً باسم «البثنة»، أبوابه الشهر الجاري في إطار عملية تجديد واسعة النطاق، وهي المرحلة الأولى التي يتم الكشف عنها ضمن خطة تشمل افتتاح وجهات جديدة في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، الذي يسير على الطريق الصحيح ليصبح أحد أبرز مشروعات الضيافة على مستوى العاصمة.

ويقدم المطعم قائمة معدة بعناية ومستوحاة من التراث الإماراتي بالإضافة إلى تجارب فريدة من نوعها لتناول الطعام، ويمكن لزوار المطعم تجربة مجموعة من الأطباق الإماراتية التقليدية التي جرى إعدادها من خلال وصفات توارثتها الأجيال، إلى جانب المشروبات المنعشة التي يمكن الاستمتاع بها في أجواء عصرية.

ويضم المطعم محطات للطهي المباشر وعروض إعداد الطعام التي سيستمتع الزوار بمشاهدتها للتعرف إلى أساليب الطهي الاستثنائية. وتقدم هذه المحطات العديد من الأطباق الشهية، بما في ذلك الخبز الطازج والمقبلات والحلويات التقليدية وغيرها الكثير.

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