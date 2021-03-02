«كهرباء دبي» تدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد، وبقدرة 9547 ميغاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الشهادة من ممثلي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وأكد الطاير: «تتوّج هذه الشهادة العالمية جهود الهيئة المستمرة في توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه، لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد ووجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين». موضحاً أن إجمالي قيمة أصول محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في مجمع محطات جبل علي تزيد على 45 مليار درهم.

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها سجل حافل من النتائج الرائدة عالمياً، من بينها أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنوياً، وأدنى فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.3%، وواحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه بنسبة 5.1%، كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%.

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