أين تذهب.. مطعم «ولاونج بيلوجا».. قائمة تلبي جميع الأذواق

تم أخيراً إعادة إطلاق مطعم ولاونج بيلوجا بقائمة مستوحاة عالمياً، تلبي جميع الأذواق. ويقدم المطعم المشهور بتصميمات داخلية أنيقة من الرخام الأبيض والذهبي، مجموعة جذابة من المقبلات اللذيذة والسلطات والباستا والبيتزا والحلويات. ويضم المطعم مجموعة مختارة من النكهات العالمية، وتشمل الإضافات الجديدة الباستا الطازجة والسوشي ومجموعة متنوعة من البيتزا. وتشمل القائمة الجديدة أيضاً مجموعة متنوعة من خيارات الحلوى، مثل كريم بروليه وشوكلات ديسكفري. كما تشمل القائمة أيضاً قسم RawBar وتذوق الكافيار. مطعم ولاونج بيلوجا الواقع في بهو فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي، يفتح أبوابه يومياً من الساعة الواحدة ظهراً إلى 11 مساءً، وهو مثالي لتناول غداء عمل سريع، أو قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء والعائلة. سواء كنت تحتفل بمناسبة خاصة أو تبحث عن تجربة طعام لذيذة، فإن مطعم ولاونج بيلوجا هو وجهة، حيث يتم الترحيب بالضيوف للاستمتاع بالطعام اللذيذ والأجواء المريحة.

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