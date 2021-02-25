بعد "الوشم" .."حلق" عمرو دياب يثير الجدل

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

تصدر الفنان عمرو دياب "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في الإعلان الذي يروج فيه لعطره الجديد، وهو يرتدي "حلق" في أذنيه، وهو ما أثار استغراب جمهوره. وذلك بعد أيام قليلة من الجدل الذي ثار بسبب ظهوره في الإعلان وهو يجلس في حوض للسباحة ويظهر على ظهره وشم يحمل تاريخ "1934".

وشهد تريند أطلقه رواد موقع "تويتر" بعنوان "عمرو دياب لابس حلق"، جدلا واسعا بين المشاركين فيه، حيث وجه البعض الانتقادات للفنان الذي اشتهر باسم "الهضبة" لما له من تأثير كبير على جمهوره محبيه من المراهقين والشباب الذين يحاولون دائما تقليد التقليعات والاطلالات التي يظهر بها. بينما اعتبر البعض الأمر حرية شخصية ولا يستحق كل هذه الضجة.

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