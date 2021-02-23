جنوح 49 حوتاً على أحد سواحل نيوزيلندا

المصدر: ويلينغتون ■أ.ف.ب

استنفرت السلطات النيوزيلندية لمحاولة إنقاذ العشرات من الحيتان الطيارة العالقة على شريط ساحلي في أقصى شمال الجزيرة الجنوبية، وهو المكان الذي غالباً ما تجنح إليه مجموعات من هذه الحيتان.

وأعلنت وزارة حفظ التنوّع الحيوي العثور على 49 من هذه الثدييات، وبحلول منتصف يوم أمس، نفق ما لا يقل عن تسعة فيما يواصل نحو 60 شخصاً العمل على إنقاذ الحيتان الأخرى وإبقائها على قيد الحياة على أمل أن تتمكن من العودة إلى البحر بفعل المدّ.

وقال ناطق باسم الوزارة إن «خبراء في الثدييات البحرية سيشاركون في عمليات إعادة تعويم الحيتان ورعايتها على الشاطئ، وسيحاولون توفير جو من الرطوبة لها».

وشهدت المنطقة 10 حالات جنوح جماعي للحيتان الطيارة على مدار الأعوام الـ15 الأخيرة. وفي فبراير 2017، تقطعت السبل بنحو 700 من هذه الثدييات في فارويل سبيت، ما أدى إلى نفوق نحو 250 منها.

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