أين تذهب.. ســيركيت X.. عطلة شتوية لا تُـنسى

مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسي، أصبح من الضروري أن يشغل الأطفال أوقاتهم في أنشطة ترفيهية لتجديد نشاطهم بعد فترة طويلة من العزلة المنزلية والدراسة الإلكترونية المرهقة. وقد أصبح بمقدور الأطفال الاستفادة من المناخ الرائع في البلاد هذه الأيام بصورة سهلة، من خلال زيارة حدائق سيركيتX المليئة بمناطق ممارسة ألعاب المغامرة. وتمنح هذه الحدائق الواقعة داخل المنطقة الترفيهية بجزيرة الحديريات، التي نفذتها شركة «مُدن» للتطوير العقاري، الفرصة للأطفال للاستمتاع بممارسة الألعاب في الهواء الطلق، وهو أمر هم بأمس الحاجة إليه حالياً.

وتقع سيركيتX على ضفاف جزيرة الحديريات الترفيهية، حيث تطل على شاطئ المرسى، وتمتد مساحتها على 15 ألف متر مربع، وتضم متنزهاً به أربع حدائق مليئة بالإثارة والمتعة، هي: حديقة بي إم إكس، وحديقة هايروبس، وحديقة سكيت، وحديقة سبلاشآندكلايمب، حيث تقدم المتنزهات الأربعة العديد من الأنشطة الترفيهية المثيرة والمشوقة، التي تخطف لُباب عقل أطفالك وتأسر فؤادهم وتجعلهم يحظون بعطلة شتوية لا تُـنسى.

وسيركيتX هي الوجهة الترفيهية المميزة والمقصد الأمثل، ليس فقط لكونها توفر المتعة وتضمن البهجة لجميع الفئات العمرية، وتراعي مختلف القدرات والفوارق الفردية في الأنشطة الترفيهية، لكن لتقديمها أيضاً خصماً كبيراً يصل إلى 20% لجميع عشاق الإثارة وهواة المغامرة.

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