«أمازون» تعرض مسلسل أطفال من حديقة حيوان «بانهوف»

المصدر: برلين - د.ب.أ

تشتهر برلين بأساليبها الجامحة خلال الحفلات، بما فيها التسيب تجاه استخدام المخدرات، لكنّ مسلسلاً تلفزيونياً جديداً، من المقرر عرضه للمرة الأولى على «أمازون برايم فيديو»، سيظهر جانباً أكثر ظلمة للعاصمة الألمانية، والمسلسل مبني على مذكرات ترجع لعام 1978 عن سقوط مراهقة في هوة الإدمان.

والمسلسل المعنون «أطفال من حديقة حيوان بانهوف»، إعادة تناول للكتاب الألماني الشهير، الذي تستعيد فيه البطلة كريستيانا إف إدمانها.

وكان الكتاب في البداية عبارة عن سلسلة مقالات ظهرت في مجلة «شتيرن» في 1978، وهزت ألمانيا الغربية عند نشرها، ثم أصبحت في فئة «الأفضل مبيعاً»، وجرى تحويلها لفيلم بطولة ديفيد بوي.

وقال المنتج أوليفر بربن إن المسلسل، المؤلَّف من ثمانية أجزاء، سيعكس الحالة النفسية المتباينة لإدمان المخدرات.

وتعد الممثلة جانا ماكينون، التي تؤدي دور كريستيانا إف، غير معروفة نسبياً مثل كثير من الممثلين الآخرين في المسلسل، الذي من المقرر أن يُعرض غداً، وكان المنتجون يبحثون عن «وجوه غير معروفة».

وجرى تعديل الشكل الخارجي لحديقة حيوان بانهوف، وهي محطة قطار قريبة من متنزه تيرجارتن بوسط برلين، وحديقة حيوان، بالحاسب الآلي، لتصبح كما كانت عليه في سبعينات القرن الماضي، لكن الشكل الداخلي أعيد إنشاؤه بأمانة بمجمع صناعي في براغ لتصوير المسلسل.

واتخذ القائمون على المسلسل قراراً واعياً بعدم تصويره في الزمن الحاضر، لأن «ما يجعل هذا القصة مميزة أن الشباب كانوا يتواصلون بشكل مختلف تماماً، لأنه لم تكن لديهم هواتف خلوية».

• منتجو العمل بحثوا عن «وجوه غير معروفة».

• العمل مبني على إعادة تناول كتاب ألماني شهير.

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