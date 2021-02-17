مشاكل محمد الشرنوبي مستمرة.. وثيقة تؤكد حصوله على الإعدادية فقط

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يبدو أن أزمات الفنان المصري محمد الشرنوبي مستمرة وليست إلى انحسار، وأحدثها بعد صراعاته القضائية والمهنية مع خطيبته ومنتجته السابقة سارة الطباخ ظهر منذ ساعات مع تداول مواقع إعلامية مصرية، وثيقة هي عبارة عن الشهادة الاعدادية للشرنوبي من إحدى المدارس في الجيزة، وأشارت الأخبار إلى أن هذه الشهادة هي الوحيدة التي حصل عليها الفنان، وأنه لم يكمل تعليمه الثانوي أو الجامعي.

وتناولت الأخبار أن الشرنوبي لم يهتم باستكمال دراسته على الإطلاق، إذ جاءته الشهرة في سن مبكرة جداً، بعد تعاونه مع النجمة يسرا في مسلسل «في أيد أمينة»، وكان وقتها مراهقاً، وكذلك تعاون مع بسمة، وجمال سليمان، في في مسلسل «قصة حب»، ويبدو أنه اهتم بالفن والتمثيل والغناء ولم يكترث حسب الأخبار بالتعليم الثانوي أو الجامعي

ورغم أن هذه الأخبار نشرت على نطاق واسع؛ إلا أن الشرنوبي لم يرد عليها، وذكرت مصادر مقربة من الفنان أنه قرر تجاهل هذه الأمور وعدم الرد عليها.

واتهمت بعض المصادر الجهة التي سربت الوثيقة، وهي خطيبته السابقة التي ما الت في صراع معه في قضايا عدة، وأخيراً حصل على حكم بسجنها عامين بتهمة خيانة الأمانة و«تبديدها مبالغ مالية لـ محمد الشرنوبى بموجب توكيل رسمي».

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