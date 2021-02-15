«إكسبوجر 2021» يوزّع جوائزه على المصوّرين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بعد رحلة حمل فيها المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) العالم كله إلى الشارقة، روى فيها حكايات من الجبال، والبراري والبحار، وجسد أحلام النجاة من الحروب والصراعات، أسدل (اكسبوجر) الستار على فعاليات نسخته الخامسة التي عرضت - بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة - 1558 صورة أبدع فيها 400 مصور عالميّ في 54 معرضاً، وقدمت 21 جلسة نقاشية ملهمة، و14 ورشة عمل، و10 جلسات نقاش جماعية و14 جلسة تقييم للسير الفنية.

وفي كلمة له خلال حفل ختام المهرجان، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن ختام المهرجان لا يعني انتهاء حكايات الصور والمصورين، بل ستبقى أعمالهم في الذاكرة تعلّم وترشد العالم نحو بذل المزيد من المسؤولية والعطاء والحبّ، موضحاً أن المصورين أصحاب الرسالة شهودٌ أمناء على لحظات استثنائية، ينبهون بإبداعاتهم للمتغيرات ويبشّرون بالتغيير.

وشهد الحفل تكريم المصورين الفائزين بجوائز اكسبوجر العالمية للتصوير 2021 ضمن فئات الجائزة الرئيسة، حيث كرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام المصور الهولندي حسين فاردينفارد بصورة «في الظلام الدامس» بجائزة اكسبوجر العالمية للتصوير 2021، فيما حصلت المصورة آنا واكر من ألمانيا على المركز الأول بجائزة التصوير المعماري، وحلّت فاطمة قادر من البحرين في المركز الثاني ضمن الفئة، فيما كرّم الفائز بالمركز الأول آلبرت دروس من هولندا، ووصيفه أحمد العباسي من إيران، بفئة التصوير الجوي والدرون. وعن فئة الصغار (أقلّ من 18 عاماً)، فاز المصور عبدالله الرئيسي، وحلّ ثانياً جويل جوزي، فيما فاز عن فئة المناظر الطبيعية المصور الصيني شينغ لو، وثانياً المصور ونغ شون من ماليزيا، وعن فئة التصوير عن قرب (الماكرو) فاز المصور الإسباني بيدرو لويس سايز بالمركز الأول، وثانياً السعودي رياض حمزي، فيما نال الجائزة عن فئة التصوير الصحافي آلان شرودر من بليجيكا، وحل وصيفاً سايمون موشيز سابجن من هنغاريا، وحصد الجائزة عن فئة البورتريه كيفن تشي من الولايات المتحدة الأميركية، فيما نال المركز الثاني عاصم إعجاز من باكستان.

وضمن فئة الأفلام القصيرة حظي بالجائزة الإيرانية زهرة كبابيان، وحلّ ثانياً تريبتي تامانغ بخرين من نيبال، بينما فاز عن فئة تصوير الرحلات واي فو من تايلاند، وحل وصيفاً يانجكيان وانغ من الصين، أما فئة الجائزة الخاصة لموظفي حكومة الشارقة فذهبت من نصيب محمد نوفل بالمركز الأول، والمركز الثاني من نصيب عبدالله عارف.

وكرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام 51 مصوراً من ضيوف المهرجان، الذين قدّموا خبراتهم ومعارفهم للزوّار خلال الفعاليات والورش الاستثنائية التي شاركوا بها.

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