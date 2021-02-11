موسيقيون من العالم بين طبيعة ومعالم رأس الخيمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن حملتها الجديدة «جلسات رأس الخيمة الموسيقية»، التي تمثل مبادرة للتعاون في المجال الإبداعي، وتهدف إلى استخدام الموسيقى وسيلة لدعم المواهب وسط المعالم الطبيعية الخلابة التي توفرها إمارة رأس الخيمة.

وتعاونت الهيئة مع 10 من الفنانين الموهوبين الصاعدين في دولة الإمارات، بهدف استعراض الوجهات الطبيعية في الإمارة من منظور جديد، وذلك من خلال تصوير أغانيهم في عدد من المواقع المميزة في رأس الخيمة. وتستعرض الحملة عدداً من المعالم والمناظر الخلابة في الإمارة على أنغام الموسيقى، اللغة العالمية التي يعشقها ويتقنها جميع سكان العالم، بهدف دعوة لمحبي الموسيقى والطبيعة إلى استكشاف رأس الخيمة. وتتضمن المواقع جبل جيس، الذي يعدّ أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، في أول أغنية على مستوى العالم مصوّرة بالكامل على أطول مسار انزلاقي في العالم، والمعالم التاريخية مثل: الجزيرة الحمرا، قلعة ضاية، مزرعة لآلئ السويدي، ووادي البيح، وعدد من الفنادق الشهيرة مثل: منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة، ووالدورف أستوريا رأس الخيمة، لتقدم للمشاهدين لمحة عن إمارة رأس الخيمة، وما تقدمه من تجارب ضيافة مميزة ووجهات المغامرات الممتعة، والتجارب الثقافية الأصيلة.

وفي نسخته التاسعة، التي تستمر حتى الثالث من أبريل المقبل، يأتي «مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية» ليؤكد جهود الإمارة المتواصلة للترويج للفنون والمواهب المحلية. وتمثل «جلسات رأس الخيمة الموسيقية» امتداداً لهذه الرؤية الاستراتيجية، حيث تقدم لـ10 فنانين مواقع فريدة لتصوير أغانيهم المصوّرة، ومنصّة مميزة لإطلاقهم نحو الشهرة.

وتشارك في الحملة المغنية ليلى كاردان، التي ستطلق أغنيتها الجديدة I am a seed. وتم تصوير فيديو أغنيتها الجديدة في قلعة ضاية، الحصن الوحيد المبني فوق تلة الباقي ليومنا هذا في دولة الإمارات، والمطل على حدائق النخيل ومياه الخليج العربي والسلسلة الجبلية الشاهقة.

ومن أبرز الفنانين الآخرين: فافا، وهي مغنية ومؤلفة أغاني هندوراسية تألقت بتقديمها لوصلة غنائية قبل حفلة «برونو مارس» في دولة الإمارات، والمغني ومؤلف الأغاني السوداني جيندي، صوّر أغنيته على أطول مسار انزلاقي في العالم «جبل جيس فلايت».

أما دينا ستارز، مؤلفة الأغاني الأردنية التي بدأت بتأليف المقطوعات الموسيقية بعمر 14 عاماً، وتؤدي أغنيتها في مزرعة لآلئ السويدي، بجوار البحيرة الغنية بالكنوز الطبيعية.

TAC، كاتب الأغاني المتميز، ومغني الراب المصري، ويؤدي أغنيته في مقطع مصوّر في وادي شوكة، المفضل لدى عشاق الطبيعة وسط الجبال الشاهقة في إمارة رأس الخيمة، والمغنية البريطانية ليا ديبالا، تؤدي أول أغنية مصوّرة لها في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة.

الموسيقية السورية غالية، المتمرسة بالعزف على آلات عدة، وتشتهر بأدائها الآسر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والأرمنية والإسبانية، وتؤدي أغنيتها «عبالي»، التي حلّت على قائمة أفضل الأغاني في «أبل ميوزك»، في الجزيرة الحمرا، والفنان الأيرلندي جاري ديجان، ويؤدي أغنيته وسط المناظر الطبيعية الخلابة على جبل جيس. والمغني والمنتج الأسترالي جيمي ديفيل، اختار وادي البيح لتصوير أغنيته، واختار الفنان الأميركي ستيفون لامار، فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة صحراء الوادي لتصوير أغنيته.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس: «يسعدنا إطلاق (جلسات رأس الخيمة الموسيقية)، التي تمثل احتفاءً بتنوّع البيئات الطبيعية والمعالم الخلابة في الإمارة، وتوفر مساحة مثالية لدعم المواهب الاستثنائية في دولة الإمارات خلال هذه الفترة العصيبة. وتأكيداً على أهمية الثقافة والفنون لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، نهدف من خلال هذه الحملة إلى تشجيع الإبداع والحركة الفنية في إمارة رأس الخيمة، ومنح الموسيقيين والفنانين الشباب منصّة فريدة للوصول إلى جمهور أكبر، واستعراض تنوّع الوجهات في رأس الخيمة في الوقت ذاته».

ويمكن مشاهدة أغاني الفنانين المصوّرة ضمن «جلسات رأس الخيمة الموسيقية»، عبر قناة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على «يوتيوب» ومنصّاتها للتواصل الاجتماعي، إضافة إلى تطبيقالأغاني الشهير «أنغامي».

- تعاونت «الهيئة» مع فنانين موهوبين في الإمارات والعالم العربي، بهدف استعراض الوجهات الطبيعية في الإمارة.

- تهدف المبادرة إلى استخدام الموسيقى وسيلة لدعم المواهب وسط المعالم الطبيعية.

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