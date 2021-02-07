جينيفر لورنس تُصاب قرب عينها خلال تصوير «لا تنظر لأعلى»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أوردت تقارير إعلامية، أول من أمس، أن جينيفر لورنس، الحاصلة على جائزة الأوسكار، أصيبت قرب عينها بسبب زجاج متطاير أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوسطن الأميركية.

وقال موقع «تي.إم.زد» الإلكتروني المتخصص في أخبار المشاهير، إن الزجاج الذي تطاير جراء انفجار محكوم خلال تصوير فيلم «دونت لوك أب» «لا تنظر لأعلى» أصاب لورنس (30 عاماً) بجرح في جفنها وبنزيف.

بينما ذكرت صحيفة «بوسطن غلوب» أنه لم يعرف حجم الإصابة في الحادث. ونقلت عن مصدرين قريبين من الإنتاج أن لورنس كانت تمسك بوجهها عندما وصل المسعفون وتوقف التصوير.

وامتنعت «نتفليكس»، التي تعتزم توزيع هذا الفيلم الكوميدي الذي يحكي قصة عالمي فلك يحاولان تحذير العالم من نيزك سيدمر الأرض، عن التعليق على التقارير.

ونقل موقع «هوليوود أوتليت ديدلاين» عن مصادر، لم يكشف النقاب عنها، قولها إن لورنس تتماثل للشفاء.

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