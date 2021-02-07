رحيل نجم «صوت الموسيقى» كريستوفر بلامر

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

توفي النجم الكندي كريستوفر بلامر الذي جسد شخصية كابتن فون تراب أمام جولي أندروز في الفيلم الكلاسيكي «صوت الموسيقى» (ذا ساوند أوف ميوزيك) عام 1965؛ عن عمر ناهز 91 عاماً.

وقالت أندروز في بيان «فقد العالم ممثلاً بارعاً وفقدتُ صديقاً عزيزاً.. أقدر ذكريات عملنا معاً وكل الفكاهة والمرح التي شاركناها على مر السنين».

وتوفي بلامر بسلام في منزله في ولاية كونيتيكت وكانت زوجته إيلين تيلور إلى جانبه.

وفي كندا، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو الممثل الراحل بأنه «رجل نبيل حقيقي ومحترف بارع». ورأى أن «كندا والعالم فقدا ممثلاً محبوباً ويشكّل رمزاً».

وكُرم بلامر عن أعماله المسرحية والتلفزيونية والسينمائية المتنوعة في مسيرة امتدت أكثر من ستة عقود، واشتهر بدوره في فيلم «ذا ساوند أوف ميوزيك» الذي تفوق آنذاك على الفيلم الكلاسيكي الشهير «ذهب مع الريح» (جون ويذ ذا ويند) (1939) ليصبح أعلى الأفلام من حيث الإيرادات على الإطلاق.

وازدهر بلامر في سلسلة من الأدوار الثقيلة بعد سن الـ70، وهي فترة عادة ما يخبو فيها نجم معظم الممثلين. وفي سن الـ82 أصبح أكبر ممثل يحصل على جائزة الأوسكار عندما فاز عن دوره كممثل مساعد في فيلم «مبتدئون» (بيجنرز).

• توفي بلامر بسلام في منزله بولاية كونيتيكت.

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