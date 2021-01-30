ضابط عراقي يسرق رواتب بمليار دينار.. ويهرب إلى جهة مجهولة

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أفاد مصدر أمني عراقي بأن ضابط الحسابات بمديرية أفواج شرطة البصرة سرق رواتب 700 منتسب تقدر قيمتها بنحو مليار دينار عراقي، وهرب إلى جهة مجهولة.

ونقلت قناة «دجلة» الفضائية العراقية، اليوم السبت، عن المصدر قوله إن الضابط المسؤول على الرواتب دفع مبالغ قليلة لبعض المنتسبين كون الباقيين كانوا مشغولين بتأمين مباراة العراق والكويت الودية التي أقيمت الأربعاء الماضي.

وأضاف أنه بعد عودة المنتسبين إلى دوائرهم ليستلموا الرواتب فوجئوا باختفاء ضابط الرواتب الذي بحوزته ما لا يقل عن مليار دينار عراقي.

وكشف المصدر عن أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الضابط قد تمكن من الفرار إلى خارج العراق، فيما تشير المعلومات إلى أن باقي الرواتب موجودة بالعراق.

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