ختام مهرجان دبي للتسوّق.. عروض وصفقات ومرح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد سبعة أسابيع حافلة بالعروض، يختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته الـ26 بعد غد، وسط أنشطة تزين العديد من الوجهات في أنحاء دبي، لترضي كل الأذواق.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، مجموعة من الفعاليات المتميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، إذ تشارك 300 علامة في أكثر من 1000 متجر في تخفيضات الأسبوع الأخير من الحدث، لتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة في أنحاء المدينة.

وتتيح هذه التخفيضات اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان، مع تخفيضات من 25 - 90% على أشهر علامات الأزياء وأحدث منتجات أسلوب الحياة وألعاب الأطفال، وغيرها.

ويواصل سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج تقديم تجربة الحديقة المسحورة، المستوحاة من كتاب الأطفال «أليس في بلاد العجائب»، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وتستضيف منصة عرض الأزياء في دبي مول فعالية شوتوبيا التي تستمر حتى بعد غد. ويناقش خبراء الصناعة والشخصيات المؤثرة في قطاع الأزياء التوجهات المستقبلية والاستدامة.

وتشهد منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز عروض طائرات «الدرون» الضوئية طوال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من «دبي للتسوق»، إذ ستقلع 300 طائرة «درون» لتقديم العروض مرتين يومياً. ويظهر العرض الأوّل، ويحمل عنوان «دبي.. مدينة المغامرة»، الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، إذ يستكشف مدهش ودانة، الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة. ويقدم العرض الثاني، ويحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر»، لقطات من تاريخ الإمارة، حيث يستعرض تاريخ دبي ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر».

كما يمكن لعشاق الاستعراض الاحتفال بالإطلاق العالمي الأخير للأغنية الشهيرة «يا سلام يا دبي»، التي تسلط الضوء على المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق، من خلال المشاركة في تحدي #يا_سلام_يا_دبي الراقص.

تجربة الحديقة المسحورة تتواصل في الخوانيج.

تشكيلات طائرات «الدرون» الضوئية تزيّن سماء جميرا.

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