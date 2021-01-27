3 أمسيات في النسخة الخامسة من «برزخ»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

كشف مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي أن النسخة السنوية الخامسة من مهرجان برزخ ستتضمن ثلاث أمسيات، ستُبث فعالياتها عبر الإنترنت في الأول والثالث والسادس من فبراير المقبل. وينظم المهرجان هذا العام تحت شعار «الجسر»، بمشاركة ثلاثة من أشهر الفرق الموسيقية العالمية، بالتزامن مع الاحتفال بـ«شهر تاريخ السود» الذي يصادف شهر فبراير في كل عام.

وتشمل قائمة المشاركين في المهرجان كلاً من الفرقة الفنزويلية من أصول إفريقية بقيادة المغنية بيتسايدا ماتشادو، وفرقة مارثا ريدبون روتس بروجكت الأميركية من أصول إفريقية، وفرقة الجاز الإفريقية - الخليجية بوم ديوان بمشاركة عازف البيانو المبدع لموسيقى الجاز ندودوزو مخاتيني. وستحرص هذه الفرق على تقديم برامجها الفنية الحصرية، إضافة إلى المشاركة في حوارات مثمرة مع المجتمع الثقافي في الإمارات والعالم.

وقال المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بيل براجين: «يسهم مهرجان برزخ في تسليط الضوء على المفاهيم المتنوعة للهوية والتراث التي يحرص الموسيقيون على تسخيرها في أعمالهم، بما يسهم في دعم البحوث الفنية الجديدة والإبداع، والاحتفاء بالفنانين الذين تجاوزوا في إبداعاتهم الأنماط والحدود الثقافية المألوفة». وستبث فعاليات مهرجان برزخ عبر الإنترنت، من خلال موقعي «فيس بوك» و«يوتيوب»، والموقع الإلكتروني لمركز الفنون.

الفرق المشاركة ستحرص على تقديم برامجها الفنية الحصرية.

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