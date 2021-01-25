3 عدسات من الإمارات تنافس على أفضل «لحظات 2020»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت لجنة تحكيم مسابقة «لحظات 2020» للتصوير الفوتوغرافي عن المرشحين المؤهلين للفوز بالنسخة العاشرة من المسابقة، التي تنظمها قناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»، وشـركـة المراعـي بهدف دعم المصوريـن الموهوبين في العالم العربي.واختارت اللجنة، أفضل 10 صور مشاركة بالمسابقة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشملت القائمة ثلاثة مرشحين من الإمارات: أحمد الشحي، وسالم سرحان، وصفية الزعابي، واثنين من السعودية: حسين علي، وأفراح صالح الحربي، بالإضافة إلى خليل عشماوي من سورية، وأحمد لازم (العراق)، وأحمد العزام (الأردن)، وسمر أبوالعوف (فلسطين) التي ترشحت عن صورتين.

وتُعد المسابقة واحدة من أكبر المسابقات الفوتوغرافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف إلى رعاية ودعم المواهب الإبداعية للمصورين الطموحين، عبر توفير منصة إقليمية لتقديم وعرض أعمالهم المُبتكرة.

وانطلقت مسابقة العام الماضي تحت شعار «لحظات 2020 عامٌ عشناه بشكل مختلف»، لتشهد مشاركات تجاوزت 27 ألف صورة، وثّقت أبرز لحظات وأحداث 2020 بعدسات مصورين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليثبتوا بذلك أن التصوير الفوتوغرافي هو أحد أهم طُرق التوثيق والرصد عبر مختلف الأزمنة، وأن الإبداع البصري يمكنه تخطي الحدود والزمان، إذ عكس كل مصور نظرة روايته الملتقطة.

وشهدت نسخة 2020، مشاركة واسعة للمواهب الخليجية بشكل عام، والإماراتية والسعودية بشكل خاص، إذ تصدرت الإمارات والمملكة قائمة أكثر الدول الخليجية مُشاركة في مسابقة «لحظات 2020».

وعكست المشاركات أنماط الحياة اليوميّة، التي تغيّرت كثيراً لتتوافق مع القيود التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا خلال العام الماضي على الإنسان على جميع الأصعدة، إذ التقط أحدهم صورةً يظهر فيها طلّاباً يخوضون تجربة التعلّم عن بُعد، في حين وثّق آخر تجمّعات عائلية اتّسمت بالتباعد الجسدي بين أفراد العائلة، كما برزت مواهب استثنائية في إعداد الطعام لدى البعض، في حين اختار آخرون استغلال الحلول التقنية المتاحة لتعزيز التواصل الافتراضي عن بُعد.

• 27 ألف صورة، وثّقت أبرز لحظات وأحداث العام الماضي.

• المشاركات عكست أنماط الحياة اليوميّة في ظل «كورونا».

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