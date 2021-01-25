300 ألف دولار لنسخة طبق الأصل من سيارة «نايت رايدر»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

بيعت نسخة طبق الأصل من سيارة «كيت» الناطقة من سلسلة «نايت رايدر»، وعشرات من القطع التذكارية، بمزاد ديفيد هاسيلهوف، أول من أمس.

واجتذبت السيارة نحو 30 عطاءً في المزاد عبر الإنترنت، وبيعت أخيراً مقابل 300 ألف دولار. ولم يكشف عن المشتري حتى الآن.

وقال صاحب المزاد إن السيارة التي تعمل بكامل وظائفها، والتي كانت متوقفة في بريطانيا في انتظار مالكها الجديد، تخص هاسيلهوف نفسه، لكنها لم تستخدم أمام الكاميرات أثناء إنتاج المسلسل.

وكانت قطع من الملابس وقطع الكرتون التي تعود لهاسيلهوف من ملابسه في «بايواتش» من بين العناصر الأخرى التي عرضت بالمزاد، معظمها مقابل بضع مئات من الدولارات.

وكان عرض تناول وجبة غداء مع الممثل والمغني مقابل 9000 دولار، أقل بكثير من السعر المتوقع البالغ 20 ألف دولار.

وبلغت شهرة هاسيلهوف ذروتها في الثمانينات والتسعينات عندما لعب دور البطولة في البرامج التلفزيونية الناجحة. وكمغنٍّ اشتهر بشكل أساسي بأغنيته «البحث عن الحرية». وخلال السنوات الأخيرة، توقفت المسيرة الفنية للرجل البالغ من العمر 68 عاماً.

وروّج هاسيلهوف لـ«مزاد هوف» عبر «تويتر» و«إنستغرام» بشكل شبه يومي منذ أسابيع، وقال في مقطع فيديو إنه سيقدم «الكثير من المال» للأعمال الخيرية.

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