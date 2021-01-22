أين تذهب.. «سيزرز بلوواترز دبي» يطلق عروض الإقامة الفندقية

أعلن «سيزرز بلوواترز دبي» عن عروض الإقامة الفندقية، التي تتيح للضيوف الاحتفال مع عدد من الأنشطة الترفيهية.

ويدعو عرض Play Like a Caesar الجديد العائلات والأحبة للاستمتاع بإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في جناح من غرفتين أو ثلاث غرف في فندق «سيزرز بالاس بلوواترز دبي»، مع إمكانية الاختيار بين تذاكر «دبي باركس آند ريزورتس»، أو «ذا جرين بلانيت»، أو حديقة لاجونا المائية. ويمكن للعائلات أيضاً تحقيق الاستفادة الكاملة من نادي Empire Club مع دخول غير محدود للضيوف من الأحبة الصغار. ويشمل العرض أيضاً وجبة الفطور في مطعم «هيلز كيتشن» للشيف العالمي غوردون رامزي، والاختيار بين تناول العشاء يومياً في مطعم «زين واي أو هليز كيتشن».

ومع وجود تذاكر يومية لحديقة لاجونا المائية، و«ذا جرين بلانيت»، أول غابة استوائية في دبي، إضافة إلى «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر حديقة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، التي تضم «موشن جيت دبي»، و«بوليوود باركس دبي» وليجولاند دبي، وحديقة ليجولاند المائية، يضمن هذا العرض الترفيه عن جميع أفراد الأسرة.

تبدأ الأسعار من 4203 دراهم لعرض Play Like a Caesar، الذي يشمل الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في جناح من غرفتين بفندق «سيزرز بالاس بلوواترز دبي».

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