«دبي للمأكولات».. 17 يوماً شيّقاً للذواقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق مهرجان دبي للمأكولات خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 13 مارس المقبل، ليقدم للذواقة مجموعة من الفعاليات المشوقة التي تثري تجاربهم، إلى جانب مساهمته في تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة.

وستقام الدورة الثامنة للمهرجان على مدار 17 يوماً، متضمنة ثلاث عطلات نهاية أسبوع حافلة بالتجارب الرائعة للمأكولات والأطباق الشهية، والتي ترتكز هذا العام على أربعة عناصر رئيسة تعكس مشهد فنون الطهي المميز في دبي، وهي: التنوع الغني، والمأكولات المحلية الأصيلة، وتجارب المطاعم الفريدة، والقيمة الاستثنائية.

كما يقدم المهرجان خيارات متنوعة تشمل مأكولات الشارع، والوجبات العائلية المميزة، والعشاء الفاخر، والتجارب الفريدة لتناسب بذلك كل الأذواق والميزانيات، وهو ما يجعل من المهرجان احدى أبرز الفعاليات التي ينتظرها سكان وزوار المدينة كل عام. ويقدم المهرجان لزواره العديد من التجارب المذهلة، ومنها «أسبوع دبي للمطاعم»، الذي يستعرض قوائم الطعام الحصرية لما يزيد على 30 مطعماً استثنائياً، بالإضافة إلى عدد من المفاهيم المبتكرة مثل «مائدة الشيف»، ودروس تعلم فنون الطهي «ماستر كلاس»، وأيضاً «التعاون بين الطهاة».

ومن أبرز مكونات المهرجان فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، التي تسلط الضوء على المأكولات العالمية، إلى جانب التجارب الناجحة للعلامات التجارية التي نشأت وتطورت في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدم أشهى المأكولات الأصيلة.

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