ملكة غربان لندن تختفي وتهدد «مملكة بريطانيا»

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلن برج لندن البريطاني أن «ملكة» الغربان مفقودة منذ أسابيع عدة، ويُفترض أنها نفقت.

وكانت ملكة الغربان، التي تدعى ميرلينا، تعيش مع سبعة غربان أخرى داخل البرج، وهي هناك منذ عام 2007.

وتقول الأسطورة إنه يجب أن يكون هناك ستة غربان على الأقل في البرج، لتوفير الحماية، وإذا غادرت تلك الغربان البرج «فستسقط مملكة بريطانيا».

وقال حارس الغربان، كريستوفر سكايف، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )، الخميس الماضي، إن الغراب اختفى قبل عيد الميلاد، أي قبل أسبوع من دخول إنجلترا فترة الإغلاق الثالثة لها في أقل من عام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news