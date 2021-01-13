طائرات «الدرونز» تواصل رسم لوحاتها الضوئية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل مهرجان دبي للتسوق عروض طائرات «الدرونز» الضوئية المبهرة الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تقلع 300 طائرة «درون» متطورة لتقدم عرضاً مصمماً بعناية، يخلق رسوماً متحركة ثلاثية الأبعاد بتقنية فائقة.

وتنظم العروض - التي تأتي ثمرة تعاون مشترك بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجهة المنظمة للمهرجان، وشركة «إنتل» الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا - مرتين يومياً حتى 30 الجاري، لتضيء سماء دبي في عدد من مناطقها ومعالمها الشهيرة، بما في ذلك «ذا بييتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«بلوواترز»، ومنتجع «شيراتون جميرا بيتش».

ويظهر العرض الأول الذي يحمل عنوان «دبي مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف «مدهش» و«دانة» الشخصيتان المحبوبتان الأنشطة والمعالم والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، إذ يستعرض تاريخها ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد.

وتعد عروض طائرات «الدرونز» الضوئية في مهرجان دبي للتسوق الأحدث ضمن سلسلة عروض إنتل المبتكرة والمتطورة لطائرات «الدرونز»، التي أبهرت الجماهير في عدد من أكبر الفعاليات على مستوى العالم، وصنعت التاريخ وحطمت الأرقام القياسية.

وتمثل كل طائرة «درون» من «إنتل» نقطة ضوء تسهم في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تلفت الجمهور.. وتواصل «إنتل» عرض أحدث تقنيات طائرات «الدرونز» من خلال سرعات أكبر للطائرات وإضاءة أكثر وضوحاً.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «مهرجان دبي للتسوق نجح في ترسيخ مكانته كأحد المهرجانات الرائدة عالمياً في الترفيه والبيع بالتجزئة والسياحة، وهو من الأحداث الرئيسة التي تشهدها دبي كل عام، حيث حرصنا خلال الدورة الحالية من المهرجان على توثيق التعاون مع شركائنا في (إنتل)، لتقديم عروض طائرات الدرونز الضوئية التي كانت إضافة نوعية لفعاليات الدورة الـ26 للمهرجان، والتي أدهشت سكان وزوار دبي منذ عرضها الأول في 17 ديسمبر الماضي».

من ناحيتها؛ قالت نتالي تشيونغ، المدير العام لـ Intel Drone Light Shows: «سعداء بالمشاركة في تنظيم العروض، باستخدام الطائرات بدون طيار لإضاءة أفق هذه المدينة الرائعة، والترفيه عن الزوار والمقيمين ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم».

300

طائرة متطورة تشارك في رسم اللوحات المبهرة.

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