حفل لـ «ذا بوتلغ بيتلز» في دبي لاستعادة أغنيات الروك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحيي «ذا بوتلغ بيتلز»، الفرقة الأشهـر عالمياً لتكريم موسيقى وأعمال البيتلز، عرضاً لليلةٍ واحدة فقط في دبي أوبرا يـوم 27 الجاري. ويترقب عشّاق البيتلز من جميع الأعمار الحفل بفارغ الصبر لاستعادة أغنيات فرقة الروك الأعظم في التاريخ.

ويمكن لمحبي أغاني البيتلز الخالدة استعادة أمجادها مع أعضاء «ذا بوتلغ بيتلز» الأربعة، وسيدهشهم مدى التشابه مع الفرقة الأصلية الشهيرة بالمظهر والأصوات والحيوية والموهبة. وسيعود الضيوف إلى أجواء الستينات مع أجمل أغنيات البيتلز برفقة أوركسترا حية في ليلة من العمر. وانبثقت فرقة «ذا بوتلغ بيتلز» من العرض الموسيقي «بيتل مانيا» الذي أقيم على مسرح برودواي في عام 1980، أي بعد 10 سنوات تماماً من إعلان بول مكارتني عن حلّ فرقة البيتلز الأصلية. واليوم بعد مرور 40 عاماً على إطلاقها، تواصل هذه المجموعة مشوارها الناجح في نشر أعمال الفرقة الأصلية في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن فرقة «ذا بوتلغ بيتلز» أحيت منذ انطلاقها أكثر من 4000 عرض بيعت جميع تذاكرها بالكامل. ويمكن لعشّاق الموسيقى استعادة أغنيات البيتلز الخالدة في الحفل المرتقب في دبي أوبرا، الوجهة الترفيهية الفريدة في وسط مدينة دبي.

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