حديقة أم الإمارات تشجّع الزوّار على النشاط بـ «بطاقة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

مع بداية العام الجديد، أطلقت حديقة أم الإمارات بطاقة الولاء للياقة الجديدة، التي تشجع الزوّار على تبني أسلوب حياة صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

وأعلنت الحديقة أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة للزوّار عبر أنشطة متنوّعة، إذ يمكن لحاملي البطاقة الحصول على دخول لا محدود للحديقة، إضافة إلى باقة من المزايا والخصومات الأخرى على المرافق الرياضية والترفيهية والمطاعم، وتجارب «باونس» في «مارينا مول»، وكذلك تجربة «باونس المتنقلة»، التي تستضيفها الحديقة حالياً.

وأكدت الحديقة أنها تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوّار، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، فضلاً عن التزام العاملين في الحديقة بالإجراءات وتعليمات السلامة في جميع الأوقات.

وتتربع حديقة أم الإمارات في قلب العاصمة أبوظبي، لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة، لتمثل وجهة طبيعية تمكن الزوّار من الاستمتاع بوقتهم وتعزيز لياقتهم البدنية، من خلال اللعب وممارسة الرياضة والاسترخاء، وتقدم فرصاً للاستكشاف والتعلم، من خلال أنشطة ترفيهية ومأكولات متنوّعة تُرضي جميع الأذواق.

فرص للاستكشاف والتعلم، من خلال أنشطة ترفيهية في الحديقة.

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