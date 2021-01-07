«فتاة جيمس بوند» تانيا روبرتس.. ترحل عن 65 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

توفيت الممثلة الأميركية تانيا روبرتس، التي شاركت روجر مور بطولة آخر أفلامه في سلسلة «جيمس بوند»، وكانت إحدى نجمات مسلسل «ذات سيفينتيز شو»، عن 65 عاماً في أحد مستشفيات لوس أنجلوس إثر مضاعفات صحية.

وأكدت وسائل إعلام أميركية عدة وفاة الممثلة.

وكانت روبرتس المولودة في نيويورك سنة 1955، واسمها الحقيقي فيكتوريا لي بلوم، قد بدأت في عرض الأزياء قبل انطلاقتها القوية في الموسم الأخير من مسلسل «تشارليز إنجلز» التلفزيوني، إذ أدّت دور المحققة الخاصة جولي روجرز لمساعدة فريق «ملائكة تشارلي» في محاربة الجريمة. واشتهرت روبرتس بدور العالمة الجيولوجية ستايسي ساتون في فيلم «إيه فيو تو كيل» عام 1985 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وفيه تولى الممثل روجر مور دور العميل 007 للمرة الأخيرة.

وأدت روبرتس دور البطولة في فيلم «ذي بيست ماستر» الخيالي عام 1982، وفي «شينا: ذي كوين أوف ذي جانغل» وهي النسخة النسائية من «طرزان». ومن أبرز أفلامها الأخرى «بادي سلام» و«نايت آيز».

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن الناطق باسم الممثلة أن روبرتس توفيت الأحد الماضي، لكنّ المسؤول الإعلامي تراجع قائلاً: «إن سبب وقوعه في هذا الخطأ هو (سوء تفاهم) حصل خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين لانس أوبراين صديق الممثلة. وفارقت الفنانة الحياة الإثنين الماضي».

- «بادي سلام» و«نايت آيز» من أبرز أعمالها.

- بدأت رحلتها مع عروض الأزياء قبل انطلاقتها للتمثيل.

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