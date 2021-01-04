«مهرجان ضواحي 9» يختتم فعالياته بإقبال كبير.. ويكرّم الفائزين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وسط إقبال عائلي كبير ولافت أسدل الستار، أول من أمس، على فعاليات «مهرجان ضواحي 9»، الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى في حديقة المنتزه بالشارقة، بعد أن شاركت في التنظيم العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتكاملت جهودها في لعب أدوار مهمة، سواء في التنظيم والرعاية والدعم على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة منذ انطلاقة المهرجان في الـ10 من شهر ديسمير الماضي.

وجاء الختام بالسحب على العشرات من الجوائز القيمة للجمهور واستكمال السحب على آخر سيارتين من أصل أربع سيارات، التي أسفرت عن فوز كل من: هشام دحام زعين، وعفراء ورش مبارك بالسيارتين. وتميزت فعاليات المهرجان بتنوّعها الكبير وفعالياته العديدة، التي شكلت في أنشطتها اليومية برامج نوعية، ومساحة اجتماعية ترفيهية ثقافية تتلاقى في رحابها الأُسر مع أبنائها في عدد من الفعاليات، التي جرى اختيارها بعناية كبيرة، وأخذت كل الإجراءات الاحترازية لدواعي الصحة والسلامة من فيروس «كورونا». وبعد السحب على السيارتين قام عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، خميس بن سالم السويدي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، بتسليم الفائزين مفاتيح السيارتين، وكذلك الفائزين بالجوائز القيمة الأخرى.

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