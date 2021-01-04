«أفراح القبة» أفضل عرض في المهرجان القومي للمسرح المصري

المصدر: القاهرة - رويترز

فاز عرض «أفراح القبة»، للمخرج يوسف المنصور، بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة الـ13 للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي أسدل الستار عليها الليلة قبل الماضية.

كما حصد العرض الذي أنتجه «مسرح الشباب» جوائز أفضل إخراج، وأفضل دراماتورج، وأفضل ممثل في دور أول للفنان عبدالمنعم رياض.

ونال عرض «الوحوش الزجاجية» من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية جائزة أفضل عرض ثان، إضافة إلى جائزتي أفضل ديكور وأفضل إضاءة.

وحصدت جائزة أفضل تصميم أزياء محمد فتحي عن عرض «ظل الحكايات» من إنتاج «مسرح الغد»، فيما فاز هشام جبر بجائزة أفضل موسيقى عن عرض «المتفائل» من إنتاج المسرح القومي. كما فاز ضياء شفيق بجائزة تصميم الاستعراضات عن العرض ذاته.

وذهبت جائزة التأليف مناصفة إلى إبراهيم الحسيني عن عرض «ظل الحكايات»، ومحمود جمال الحديني عن عرض «سينما 30» من إنتاج وزارة الشباب والرياضة.

ونال جائزة أفضل مؤلف صاعد محمود محسن عن عرض «القاع» من إنتاج كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأفضل مخرج صاعد حسام سعيد عن عرض «المأوى» من إنتاج جامعة عين شمس.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقد أسامة أبوطالب، وعضوية الموسيقار منير الوسيمي، والممثل جمال عبدالناصر، ومصمم الاستعراضات عاطف عوض، والممثل محمد أبوداود، ومهندس الديكور صبحي السيد، والكاتب وليد يوسف. وتنافس على الجوائز 29 عرضاً من 10 جهات إنتاجية، وأقيمت مراسم إعلان وتسليم الجوائز بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية دون أي مراسم احتفالية، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في مصر.

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