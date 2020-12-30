نجم هندي يتراجع عن قرار خوض مجال السياسة

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلن الممثل الهندي راجنيكانث، نجم الأفلام الهندية بلغة التاميل، أمس، أنه لن يخوض مجال السياسة، بسبب مشكلات صحية، متراجعاً عن قرار اتخذه أخيراً.

وخرج راجنيكانث (70 عاماً) من المستشفى، الأحد الماضي، حيث كان يعاني تذبذب ضغط الدم.

وقال راجنيكانث، مطلع هذا الشهر، إنه سيؤسس حزبه السياسي في يناير المقبل.

وغرّد راجنيكانث بلغة التاميل: «ببالغ الحزن أقول إنني لن أدخل مجال السياسة. أنا فقط أعلم الألم الذي أشعر به وأنا أعلن هذا القرار».

وأضاف «من دون دخول مجال السياسة الانتخابية، سأخدم المواطنين. هذا القرار سيحزن المعجبين والمواطنين، ولكن من فضلكم سامحوني».

يذكر أن راجنيكانث كان سيعلن عن موعد إطلاق حزبه السياسي، الذي كان سينافس في الانتخابات التشريعية في ولاية تاميل نادو، المقررة في أبريل ومايو المقبلين.

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