تفاعل واسع من المصورين مع #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لاتزال حملة «أجمل شتاء في العالم»، منذ الإعلان عنها أخيراً، تشهد تفاعلاً واسعاً من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومختلف فئات المجتمع. كما يسجل وسم الحملة تداولاً واسعاً من قبل المؤثرين والجمهور، عبر المنصات الرقمية والإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار المبادرات المتوالية الداعمة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم، لالتقاط أجمل معالم الإمارات، بعدسات المواطنين والمقيمين، وتسليط الضوء على أبرز كنوزها الطبيعية والتاريخية والتراثية، من خلال المواد التي يعدّونها ويشاركونها لأجمل الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

ويفتح #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم باب المنافسة للمؤثرين، وصنّاع المحتوى، والمصورين المحترفين والهواة، ومختلف فئات المجتمع، لمشاركة المحتوى الإبداعي على منصتَيْ: «إنستغرام» و«تويتر»، عبر وسم #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم، لتقديم أجمل مشاهداتهم التي التقطتها عدساتهم، وذلك طوال فترة التحدي، الذي يستمر من 15 ديسمبر الجاري وحتى 25 يناير 2021.

ويسهم التحدي في تعزيز الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، ودعم حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت، أخيراً، ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات، بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة، وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وتتواصل الحملة على مرحلتين؛ تمتد الأولى من 15 ديسمبر 2020 حتى 14 يناير 2021، وتقدم جائزتين أسبوعياً قيمة كلٍّ منهما 25 ألف درهم على مدى أربعة أسابيع، فيما تستمر المرحلة الثانية من المسابقة على مدى 10 أيام، من 15 يناير حتى 25 يناير، وتقدم جائزتين كبيرتين، قيمة كلٍّ منهما 50 ألف درهم.

وتحتفي حملة أجمل شتاء في العالم بأجمل معالم الإمارات، ووجهاتها السياحية، والخيارات المتنوعة للمغامرات والرحلات في شواطئها وجبالها وأوديتها وصحاريها ومحمياتها الطبيعية، كما تشجع الحملة السياحة الداخلية في مختلف مناطق الدولة.

مسابقة لالتقاط أجمل معالم الإمارات بعدسات المواطنين والمقيمين.

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